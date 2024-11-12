岡山市の大森雅夫市長は１２日の定例記者会見で、新設した市民栄誉賞をパリ五輪体操男子３冠の岡慎之助選手（徳洲会）に授与すると明らかにした。岡選手は同市南区出身。大森市長は「これまでの表彰では収まらないほどの歴史的偉業。スポーツ分野にとどまらず広く市民に希望と誇りを与え、市の名前を高めた」とたたえた。授与式は来月８日に実施。市は同日、パリ五輪・パラリンピックで活躍した岡山ゆかりの選手の凱旋（がい