三重県御浜町で11月12日朝、幻想的な秋の景色「風伝おろし」が確認されました。熊野古道の風伝峠を越えた大量の朝霧が、御浜町側に流れ込む「風伝おろし」は、山の向こう側から湧き出るように生じた霧が、斜面を流れ落ちる幻想的な光景です。前日に雨が降ったり、昼と夜の寒暖差が大きかった翌朝など、様々な気象条件が重なった時に現れる現象で、いつ巡り合えるかは分かりません。12日は夜明けとともに見事な風伝おろしが