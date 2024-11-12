10月12日未明、路上で下半身を露出した疑いで、22歳の会社員の男が11月12日に逮捕されました。 公然わいせつの疑いで逮捕されたのは、静岡県御殿場市竈に住む会社員の男（22）です。 警察によりますと、男は10月12日午前4時頃、静岡県三島市の路上で、下半身を露出するなど、わいせつな行為をした疑いが持たれています。 20代の女性2人が「夜中に歩いていたら、ねえって声がして振り向いたら男が陰部を出していた」などと警察に