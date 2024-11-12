速報です。広島市安佐南区のループ橋で乗用車とダンプカーが衝突し２人が意識不明の重体です。 安佐南区上安町の県道２６９号で１２日午前８時半ごろ、乗用車がダンプカーと正面衝突し、のり面へ転落する事故がありました。 乗用車の運転席と助手席に乗っていた２人が意識不明の重体です。 ダンプカーは十数ｍ落下し、運転手の男性がけがをして病院へ搬送されました。 現場は強くカーブしたル&#