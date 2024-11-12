プロレスラーのダンプ松本が11日、自身の64歳誕生日を記念してYouTubeチャンネル「ダンプちゃんねる”マジだぜ”!!」を開設。1本目の動画では、自身の半生をモチーフに描かれたNetflixオリジナルシリーズの話題作『極悪女王』（配信中）の撮影の裏側、出演キャストについて熱く語っている。【動画】「最高です」話題作『極悪女王』の裏話を熱く語るダンプ松本インスタグラムでは、同チャンネルの方針について「ダンプが思うこ