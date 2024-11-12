自民党の小野寺五典、公明党の岡本三成両政調会長は１２日、国会内で会談し、総合経済対策や２０２５年度税制改正を巡り、立憲民主党や日本維新の会とも意見交換する方針を確認した。国民民主党とは既に、政策協議を始めている。石破茂首相は１１日、政策決定で幅広い合意形成を図るよう小野寺、岡本両氏に指示した。