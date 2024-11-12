【ブンデスリーガ】マインツ 3−1 ドルトムント（日本時間11月9日／メーヴァ・アレーナ）【映像】佐野海舟、「華麗すぎるドリブル突破」の瞬間マインツのMF佐野海舟が攻撃面でも大きな違いを作り出した。敵陣でリンクマンとして味方に正確なパスで繋げると、最後は狭いエリアを華麗なドリブルで突破。圧巻の個人技から決定機を演出すると、これにはファンも「狂ったほどうまい」「エグいわ」と大絶賛していた。今夏に鹿島アン