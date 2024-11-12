＜大相撲十一月場所＞◇二日目◇11日◇福岡・福岡国際センター【映像】速すぎて“よくわからない”高速の突っ張り巨漢の幕下力士が“超高速”の突っ張り連打を披露。計20発ほどの猛攻で相手を下し、ファンも「恐ろしく速い」「モノ凄い回転数」とどよめいた。高速突っ張りの猛攻を見せたのは、幕下二十枚目・栃丸（春日野）。身長171センチながら体重157.3と巨漢の持ち主だ。対するは幕下二十一枚目・阿蘇ノ山（境川）。立ち合