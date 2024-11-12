【セリエA】ヴェネツィア 1−2 パルマ（日本時間11月9日／スタディオ・ピエル・ルイジ・ペンツォ）【映像】鈴木彩艶、「左足ブロック」で決定機阻止パルマに所属するGK鈴木彩艶の“左足1本セーブ”が絶体絶命のピンチを防ぎ、決勝ゴールの呼び水となった。チームの今季2勝目に直結したプレーは、SNSでも話題沸騰だ。日本代表GKがヴェネツィア戦で逆転勝利の立役者になったのは、67分のことだ。試合が1−1で推移する中、パルマ