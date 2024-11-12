[シドニー １２日 ロイター] - オーストラリアのウエストパック銀行とメルボルン研究所が発表した１１月の豪消費者信頼感指数は９４．６で、前月比５．３％上昇した。前月の６．２％に続き２カ月連続の大幅上昇となり、２年半ぶり高水準となった。悲観的な見方が依然上回っているがその差は縮まっており、経済と家計に対する心理がようやく楽観的になったとみられている。特に、将来の家計と経済見通しの指数はコロナ禍以降初