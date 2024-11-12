橋本環奈が主演を務める連続テレビ小説『おむすび』（NHK総合／毎週月曜〜土曜8時ほか）の第7週「おむすび、恋をする」（第32回）が12日に放送され、結（橋本）が翔也（佐野勇斗）に思いを告げるも、翔也からの予想外の返事に、ネット上には「朝からキュンキュン」「アオハルやな〜」などの反響が寄せられた。【写真】翔也（佐野勇斗）から結（橋本環奈）へそれはもう告白では⁉ のシーン結は翔也のために毎日弁当を渡