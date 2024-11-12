米スポーツサイトのブリーチャーリポートは１１日（日本時間１２日）に「ＭＬＢＦＡ２０２４―２５トップ２５選手の契約と契約先予想」というタイトルの特集で、ポスティングシステムでのメジャー移籍を目指すロッテの佐々木朗希投手（２３）は冒頭の「ボーナス枠」で取り上げた。契約金や年俸などの総額が制限され、マイナー契約しか結べない「２５歳ルール」の対象となる佐々木を「大谷翔平が２３歳でエンゼルスに入団し、