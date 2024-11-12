「世界の黒澤」のオファーを断る11月10日で高倉健没後ちょうど10年。前回は高倉健主演映画「あ・うん」（89年公開）「鉄道員（ぽっぽや）」（99年公開）などに出演した板東英二さんとの思い出を書いた。【写真を見る】いまも日本人の心に生き続ける「高倉健」の在りし日の姿戦後の大スターである高倉健のエピソードを書くのは、何とも恐れ多いのだが、後年の健さん映画を数多く手がけた降旗康男監督が11年前、監督人生を振り返