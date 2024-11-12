乃木坂46の井上和（いのうえ・なぎ）がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! 乃木坂LOCKS!」（毎月1週目の月曜〜木曜 22:15頃〜）。11月5日（火）の放送では、ゲストに日向坂46・正源司陽子（しょうげんじ・ようこ）さんとConton Candyの紬衣（つむぎ）さんが登場！ ここでは、日向坂46四期生全員が出演し、Conton Candyが主題歌「急行券とリズム」を書き下ろした映画「ゼンブ・オブ・トーキョー」につ