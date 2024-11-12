きょう午前、広島市で正面衝突したダンプカーと普通乗用車がループ橋から転落しました。警察と消防によりますと、1人が死亡し、1人が意識不明だということです。警察と消防によりますと、午前8時半ごろ、広島市安佐南区でダンプカーと普通乗用車が衝突しました。この事故で、2台ともループ橋から転落しました。ダンプカーを運転していた男性がけがをして病院に運ばれましたが、意識はあるということです。一方、普通乗用車には男女