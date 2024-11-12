阪神の契約更改が12日、秋季キャンプ中の高知県内で始まった。トップバッターの育成・松原は現状維持の300万円でサイン。今季はファームで中継ぎとして33試合に投げて0勝1敗、防御率4・31。31回1/3を投げて25四死球と制球面で課題が残った。来年7月31日の支配下登録期限をリミットに定め「来年が勝負。7月31日を目標に秋と春のキャンプで結果を出したい」と意気込んだ。シーズン終盤から10月のみやざきフェニックスリーグにか