１２日未明、フィリピンの東の海上で台風２５号が発生した。日本の南には、西方へと進む台風２２号、２３号、２４号が発生しており、気象庁によると、同時に台風が四つ存在するのは２０１７年７月以来、７年ぶり。１１月に四つ存在するのは、１９５１年の統計開始以降、初めて。