過激派・革マル派の活動家らが新型コロナウイルス対策の臨時特別給付金を不正に受給した疑いが強まったとして、警視庁公安部は１２日、革マル派がアジトとして使う東京都新宿区早稲田鶴巻町のマンションを詐欺容疑で捜索した。捜査関係者によると、複数の活動家の男女が２０２２〜２４年、東京都内の複数の自治体に対し、給付金の支給対象の住民税非課税世帯であると装った交付申請書をそれぞれ提出し、計数十万円をだまし取っ
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