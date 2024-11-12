アジア株上海株は急反発、中国政府が住宅購入「大幅減税」計画との報道香港株下げ縮小 東京時間11:04現在 香港ハンセン指数 20381.57（-45.36-0.22%） 中国上海総合指数 3488.36（+18.29+0.53%） 台湾加権指数 23183.75（-345.89-1.47%） 韓国総合株価指数 2519.19（-12.47-0.49%） 豪ＡＳＸ２００指数 8236.00（-30.22-0.37%） アジア株は軒並み下落、中国の景気浮揚策を失望した