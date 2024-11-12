ＤｅＮＡが１２日、元ロッテ、オリックス捕手で、国士舘大で監督を務めた辻俊哉氏とコーチ契約を結んだと発表した。野手コーチに就任する。山梨県出身の辻氏は甲府工−国士舘大から２００１年ドラフト５位でロッテ入団。０６年オフに交換トレードでオリックスに移籍し、１３年を最後に現役を退いた。１４年に国士舘大コーチとなり、同年１２月に国士舘大監督に就任。２２年まで務め、今年はマツゲン箕島硬式野球部で投手コー