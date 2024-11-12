広島市安佐南区のループ橋で乗用車とダンプカーが衝突・転落し、1人が死亡、1人が意識不明の重体です。安佐南区上安町の県道269号で12日午前8時半ごろ、乗用車がダンプカーと正面衝突し、法面へ転落する事故がありました。この事故で乗用車を運転していた男性が死亡、3人が病院に搬送されましたが助手席の女性が意識不明の重体となっています。現場は強くカーブしたループ橋で、警察はダンプカーが曲がり切れず対向車線へ