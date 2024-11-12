韓国ボーイズグループ・n.SSignのJapan Hall Tour＜EVERBLUE＞が、11月10日(日)の東京公演からスタート。TOKYO DOME CITY HALLを皮切りに、大阪、名古屋、仙台まで4都市を回る本ツアーは、初日から満席の大盛況ぶり。2023年の有明アリーナでの開催以来約1年ぶりの開催となる日本単独公演は、この1年で大きな飛躍を遂げたメンバーの成長をしっかりと感じられる内容で構成されている。今回のホールツアーは、1部と2部に構成を分け、