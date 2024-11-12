FC岐阜は12日、キャプテンで10番のMF庄司悦大(35)が2024シーズン限りで現役を引退することを発表した。静岡県出身の庄司は清水エスパルスジュニアユースから清水商高、専修大を経て、2012年にFC町田ゼルビアでプロ生活をスタート。その後、岐阜を含む複数クラブを渡り歩き、2022年に5シーズンぶりの岐阜復帰を果たした。今季はここまでJ3リーグ戦24試合に出場し、1ゴールを記録。また、天皇杯1試合に出場している。岐阜はJ