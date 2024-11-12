清水エスパルスの広報部アンバサダーを務める広瀬晏夕さんが10日に自身のインスタグラム(@loveanyu_official)を更新し、同日にホームで行われたJ2最終節・ロアッソ熊本戦(○1-0)を観戦したことを報告した。すでにJ2優勝とJ1昇格を決めていた清水。前半は守勢に回ったが、攻勢に出た後半にDF原輝綺の決勝ゴールが生まれ、3連勝でシーズンを締めくくった。広瀬さんは「2024シーズン最終戦 クリーンシート勝利で締めくくりでき