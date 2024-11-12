香取慎吾主演ドラマ『日本一の最低男 ※私の家族はニセモノだった』が、フジテレビ木曜劇場(毎週木曜日22時〜22時54分)にて2025年1月より放送を開始する。同ドラマの主題歌を香取慎吾自らが担当、3人組バンドChevonとのコラボ曲「Circus Funk (feat. Chevon)」が起用されることが明らかとなった。◆香取慎吾 画像香取がフジテレビ系連続ドラマで主演を務めるのはおよそ11年ぶり。“家族嫌いで子ども嫌いの最低男”を演じる。その内