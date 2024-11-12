【別冊少年チャンピオン 2024年12月号】 11月12日 発売 価格：750円 秋田書店は、マンガ雑誌「別冊少年チャンピオン 2024年12月号」を11月12日に発売した。価格は750円。 表紙＆巻頭カラーには、今月号より新章に突入する「ババンババンバンバンパイア」（著:奥嶋ひろまさ氏）が登場。付録として、TVアニメのキービジュアルを使用した「アニ