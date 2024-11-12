バルセロナ戦でマン・オブ・ザ・マッチの活躍を見せた久保建英スペイン1部レアル・ソシエダの日本代表MF久保建英に、イングランド1部リバプールがマークを続けているようだ。古巣バルセロナとの試合で勝利に貢献し、改めてチームの中心としての価値を示した久保。スペインメディアではリバプールにおいて、エジプト代表FWモハメド・サラーの後継者になり得る存在として「契約解除金6000万ユーロ（約98億円）はプレミアリーグの強