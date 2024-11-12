英メディアがACミランやセルティック、フルハムなどの遠藤への関心を伝えるイングランド1部リバプールに所属する日本代表MF遠藤航に多くのクラブから関心を集めているようだ。冬の移籍市場のオープンを約1か月半後に控える中で、英メディア「Caught Offside」などが報じている。昨シーズン、リバプールに加入した遠藤はユルゲン・クロップ監督の率いるチームで中心選手として活躍した。だが、31歳の守備的MFは今季就任したアル