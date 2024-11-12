群馬銀行が大幅続伸している。１１日の取引終了後、２５年３月期第２四半期累計（４～９月）の連結決算発表にあわせ、年間配当予想を増額修正しており、配当利回りに着目した投資家の資金が流入したようだ。９月３０日を基準日とする中間配当は従来の予想から６円増額して２０円で決定した。期末配当予想も６円増額して２０円に引き上げた。年間配当は前期比１８円増配の４０円を計画する。９月中間期の純利益は前年同期比