・ＭＴＧが大幅５日続伸、２５年９月期は２６％営業増益で２円増配へ ・石川製が大幅高で６連騰、９月中間期最終益５．６倍で会社計画を上振れして着地 ・精工技研は６連騰、データセンター向け光通信用部品好調で２５年３月期業績予想を上方修正 ・不二製油Ｇは急反発、チョコレート用油脂好調で２５年３月期業績予想を上方修正 ・リクルートが大幅反発、米ＨＲテクノロジー想定上回り２５年３