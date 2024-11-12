【モデルプレス＝2024/11/12】元乃木坂46の秋元真夏が、11日放送の「秋元真夏 卒アルラジオ」（文化放送／毎週月曜深夜1時00分〜）に出演。プライベートでの意外な一面を明かした。【写真】秋元真夏、顔赤らめた“ほろ酔い”ショット◆秋元真夏、プライベートで行く意外な場所とは？11月11日が“立ち飲みの日”であることにちなみ、秋元は「立ち飲み、私たまにすることあって…あまり言ったことないんですけど」とプライベートで立