ディズニー・アニメーション最新作『モアナと伝説の海２』より、劇中歌「ビヨンド 〜越えてゆこう〜」のリリースが決定。2024年12月6日の劇場公開に先がけ、主人公「モアナ」役を務める日本版声優・屋比久知奈さんが歌う、新たな名曲が配信されます☆ ディズニー・アニメーション最新作『モアナと伝説の海２』劇中歌「ビヨンド 〜越えてゆこう〜」リリース  配信日：2024年11月22日（金）アーティスト：屋比久知奈&