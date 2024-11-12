ユミルリンク [東証Ｇ] が11月12日昼(11:30)に決算を発表。24年12月期第3四半期累計(1-9月)の経常利益(非連結)は前年同期比9.6％増の4.6億円に伸び、通期計画の6.1億円に対する進捗率は76.9％に達し、3年平均の70.7％も上回った。 会社側が発表した第3四半期累計の実績と据え置いた通期計画に基づいて、当社が試算した10-12月期(4Q)の連結経常利益は前年同期非連結比14.0％減の1.4億円に減る計算になる。 直近3ヵ月の