テクノマセマティカル [東証Ｓ] が11月12日昼(11:30)に決算を発表。25年3月期第2四半期累計(4-9月)の経常損益(非連結)は1億7300万円の赤字(前年同期は1億2100万円の赤字)に赤字幅が拡大した。 会社側が発表した上期実績と据え置いた通期計画に基づいて、当社が試算した10-3月期(下期)の経常損益は1億9600万円の黒字(前年同期は2000万円の赤字)に浮上する計算になる。 直近3ヵ月の実績である7-9月期(2Q)の経常損益は90