12日前引けの日経平均株価は3日続伸。前日比214.81円（0.54％）高の3万9748.13円で前場の取引を終了した。東証プライムの値上がり銘柄数は1236、値下がりは352、変わらずは52と、値上がり銘柄数が値下がり銘柄数を大幅に上回った。 日経平均プラス寄与度トップはファストリ で、日経平均を79.90円押し上げ。次いでリクルート が50.21円、ＴＤＫ が34.28円、ＫＤＤＩ が24.46円、トヨタ が14.63円と続いた。 マイ