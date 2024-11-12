12日前引けの上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買代金ランキングは以下の通り。 売買代金 銘柄名売買代金増加率(％)株価 １. 日経レバ 8289625.4 28040 ２. 野村日経平均721357.2 41220 ３. 楽天Ｗブル6911-0.6 33150 ４. 日経ブル２563271.5 301.2