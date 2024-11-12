TWICEのMOMO（モモ）と本田翼、ハリセンボンの近藤春菜のスリーショットが、MIU MIU（ミュウミュウ）のローンチ発表会で様々なファッション媒体にキャッチされ、話題を集めている。 【動画】TWICEモモ、本田翼、近藤春菜の3ショット ■TWICEモモ、本田翼に「かわいい～」 MIU MIU青山店、神戸店、うめだ阪急5F店では、ブランドのアンバサダーであるモモが最新コレクションからセレクトしたアイテムを「