¹â¶¶¤Ï³«ËëÀï¤ò¡Ö3ÈÖ¡¦»°ÎÝ¡×¤ÇÀèÈ¯½Ð¾ì¤·¤¿(C)KentaHARADA/CoCoKARAnextFA¸¢¹Ô»È¤ÎÄù¤áÀÚ¤ê¤¬13Æü¤ÈÇ÷¤ëÃæ¡¢¤Ò¤½¤«¤Ëµî½¢¤¬ÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï3Ç¯Ï¢Â³ºÇ²¼°Ì¤ËÄÀ¤àÃæÆü¤Ç¶¯ÂÇ¤Î»°ÎÝ¼ê¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤ë¹â¶¶¼þÊ¿¤Ë¤â¤¢¤ë¡£¡ÚÂç·¿Êä¶¯»²Àï¤Ø¡Û¤É¤ÎÁª¼ê¤òÊä¶¯¤¹¤ë¤Ù¤­¡©¹â¶¶¼þÊ¿¤Ï¤É¤¦¤¹¤ë¡©ÆüËÜ°ì¤Î²£ÉÍDeNA¥Ù¥¤¥¹¥¿¡¼¥º¤¬Âç·¿Êä¶¯»²Àï¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤ê¤Þ¤¹¡£¹â¶¶¤Ïº£µ¨¥­¥ã¥ó¥×Æó·³¥¹¥¿¡¼¥È¤Ê¤¬¤é¡¢¥ª¡¼¥×¥óÀï¤ÇÂ¸ºß´¶¤ò¼¨¤·¡¢¥ä¥¯¥ë