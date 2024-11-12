新CM「愛でて、悩んで、もだえて」編のワンシーンゲオホールディングスでリユースの高級時計やバッグ・貴金属を専門に取り扱うOKURAは、俳優の吉田鋼太郎さんを起用した新CM「愛でて、悩んで、もだえて」編を、11月1日から公開している。OKURAの新たなCMには、俳優の吉田鋼太郎さんが登場する。「人生、時には勢いが大事なんだ」というセリフから、愛用しているブランド品を、愛でて、悩んで、もだえる吉田さん。唐突に叫んだかと