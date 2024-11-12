毎年たくさんのクリスマスグッズが並ぶダイソー。今年もとんでもない商品を発見してしまいました…！今回ご紹介するのは、自分で組み立てることができるウッドオブジェ。簡単に凝ったオブジェを自作できるキットです。ライトが点くギミック付きなのに、お値段はなんと200円♡お得すぎてさすがに専門店が泣いちゃいます！【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：組み立てウッドライトオブジェ（縦型）価格：￥220（税込）使