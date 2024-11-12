大阪市のテーマパーク「ユニバーサル・スタジオ・ジャパン（ＵＳＪ）」の運営会社と任天堂は１２日、ゲームキャラクター「ドンキーコング」をテーマにした新エリア「ドンキーコング・カントリー」を１２月１１日に開業すると発表し、一部を報道陣に公開した。新エリアは、２０２１年３月にオープンした「スーパー・ニンテンドー・ワールド」を１・７倍に拡張して整備。ドンキーコングの住むジャングルをイメージし、トロッコに