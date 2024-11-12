山梨県にある中古車販売大手旧ビッグモーターの2店舗から複数の中古車を盗んだとしてベトナム人の窃盗グループの男らが再逮捕されたことがわかりました。警察は、このグループが旧ビッグモーターの別の店舗で起きた連続窃盗事件についても関わった可能性があるとみて調べています。窃盗の疑いで再逮捕されたのはベトナム国籍のグエン・ドゥック・ハイ容疑者（24）ら4人です。捜査関係者によりますと4人は、今年4月4日から5日にかけ