【明治安田J1リーグ】浦和レッズ３−０サンフレッチェ広島（11月10日／埼玉スタジアム２００２）【映像】シュートを巡り松木節炸裂の瞬間浦和レッズのFW松尾佑介が放った“シュート”を巡って、解説・松木安太郎氏の”松木節”が炸裂。Jリーグレジェンドによるダブル解説はSNSトレンド入りするなど大きな話題を集めた。38分、松尾が左サイドのハーフウェイライン付近でボールを持