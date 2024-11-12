ダイソーで発見した『ストレッチバンド（10段）』は、自分で負荷を10段階で調整できるという便利なストレッチ用バンド。しかも、ナンバリングされているから負荷レベルを調整しやすくてモチベーションもUP。肌当たりがよい素材感も嬉しい限り。エクササイズ初心者にオススメしたいアイテムです！【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：ストレッチバンド（10段）価格：￥330（税込）サイズ（約）：1.03m×4cm販売ショップ：ダイ