11月11日、浜崎あゆみがInstagramを更新した。【写真】花束を持った別SHOTなども公開11月9日に、日本国外でのツアー『ayumi hamasaki ASIA TOUR 2024 A(ロゴ) 〜I am ayu〜』の中国・成都公演を行った浜崎。今回の投稿では、「Chengdu 人生のように表裏一体の街並み。皆さんはゆったりとした穏やかさと弾ける情熱を併せ持っていた。 #成都 #ayuasiatour2024」と振り返り、ファンから歓迎を受ける様子や、成都の風景、花束を持った