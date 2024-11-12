女優の桜庭ななみ（32）が11日、17年間所属した芸能事務所「スウィートパワー」を退所し、独立した。同日、所属事務所の公式HPや自身の公式インスタグラムなどで発表した。藤ヶ谷太輔、一生に一度の選択で劇中の腕時計を買い取り「お守りのような感覚」所属事務所は、「この度、弊社所属タレント桜庭ななみが、2024年11月11日をもって契約満了となり、弊社を退所して独立することとなりました」と報告。「2007年に弊社所属タレント