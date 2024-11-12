ガールズグループTWICEが14thミニアルバム『STRATEGY』のリリースに先立ち、さまざまなティージングコンテンツを公開する。【写真】サナの大胆“ランジェリー風”衣装来る12月6日、TWICEは新アルバム『STRATEGY』とタイトル曲『Strategy（feat. Megan Thee Stallion）』でカムバックする。11月12日0時、所属事務所JYPエンターテインメントは、公式SNSに新アルバムのコンテンツ公開日程が含まれたタイムテーブル動画とイメージを投