書類やチラシ、ポスターなどを固定するのに便利なマグネット。ちょっとお部屋で浮いてしまうようなデザインのものが多い印象ですが、この度ダイソーでイイものを見つけちゃいました♡ありそうでなかった木製のアイテムで、お部屋にもバッチリ馴染むんです◎お安かったので今回は2種類GETしてきましたよ♪必見です！【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：（左から）木製マグネット（2個）／木製マグネットバー（長さ約12.8