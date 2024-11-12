モデルの大倉士門が9日（土）、妻・みちょぱと草磲剛との3ショットを披露した。【別カット3点】大倉士門、妻・みちょぱとのデニムコーデショットファッション雑誌『Popteen』（角川春樹事務所）の読者モデルとして人気を集めた大倉士門。2022年10月に”みちょぱ”こと池田美優との結婚を発表した。大倉は9日、「草磲剛さんのSTAY BRAVE一足先にお邪魔してきました！デニム尽くしの最高の空間。みーと、のぶくんと行