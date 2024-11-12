【ソウル聯合ニュース】米大統領選でのトランプ氏の勝利や北朝鮮のロシア派兵などで国際情勢が揺れる中、自由民主主義に基づく韓国と北朝鮮の統一に向けた国際連携を模索する国際会議「グローバル統一対話」が１２日、ソウルで開かれた。会議は南北統一政策に関する大統領諮問機関・民主平和統一諮問会議と国家基幹ニュース通信社・聯合ニュースが共催した。民主平和統一諮問会議の金寛容（キム・グァンヨン）首席副議長は開会